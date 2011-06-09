Слухи о смене главного санврача страны подтвердились

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Сергея РЫЖЕНКО от должности председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте Президента.

Другим указом В.ЯНУКОВИЧ назначил председателем Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Анатолия ПОНОМАРЕНКО.

До этого назначения А.ПОНОМАРЕНКО возглавлял Киевскую городскую СЭС.

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По сведениям газеты "Коммерсант-Украина", С.РЫЖЕНКО мог уволиться из-за конфликта с А.ПОНОМАРЕНКО

"Конфликтовали они с момента назначения РЫЖЕНКО. РЫЖЕНКО по специальности дерматовенеролог, а ПОНОМАРЕНКО – дипломированный санитарный врач. В некоторых вопросах он считал себя более компетентным", – сказал собеседник издания, работающий в Минздраве.

А.ПОНОМАРЕНКО подтвердил, что конфликт с С.РЫЖЕНКО у него действительно был. "Я сейчас на больничном и впервые слышу об отставке РЫЖЕНКО. Но если мне предложат занять это место, я соглашусь. Ведь я посвятил санитарно-эпидемиологической работе тридцать лет", - добавил он.

В свою очередь С.РЫЖЕНКО сказал «Коммерсанту», что у него не было противостояния с А.ПОНОМАРЕНКО: "Я человек дружелюбный и ни с кем не конфликтовал. То, что я написал заявление об отставке, еще не значит, что его подпишут. Нам есть чем похвастаться – мы локализовали очаг возникновения холеры (в Мариуполе – УНИАН), и это заболевание дальше не распространяется".

Как сообщал УНИАН, 1 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, о том, что новый министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО предложил кандидатуру нового главного государственного санитарного врача.