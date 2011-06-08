Германия выдаст экс-чиновника Киевсовета

Федеральным ведомством юстиции Федеративной Республики Германия удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Украины о выдаче бывшего председателя постоянной комиссии Киеврады по земельным вопросам Алексея ЕВЛАХА для привлечения к уголовной ответственности.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры.

Уголовное дело по обвинению А.ЕВЛАХА в совершении служебного подлога, повлекшего тяжелые последствия (ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины), находится в производстве Управления Службы безопасности Украины в городе Киеве.

Генпрокуратурой предоставлены соответствующие поручения украинским компетентным органам о согласовании с немецкой стороной даты передачи А.ЕВЛАХА в Украину, организации его получения и этапирования в следственный изолятор по месту расследования уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, А.ЕВЛАХУ инкриминируется внесение в официальные документы сознательно неправдивых данных и подлог документов. Ущерб, нанесенный городу, составляет 10 млн. грн. По этой статье ему угрожает до 5 лет заключения.