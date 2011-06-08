В Киеве неизвестные пытались захватить храм УПЦ КП

Сегодня в Киеве группа неизвестных совершила попытку захватить Свято-Николаевский храм - мемориал памяти жертв Чернобыля на улице Нагорной, который принадлежит Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ КП.

В соответствии с обнародованной на сайте информацией, около 7.30 к храму подошла группа неизвестных, вооруженных металлическими предметами. Они попытались сломать двери и ворваться в храм, однако охрана не позволила им этого сделать. Охрана также вызвала милицию, после чего нападающие скрылись.

В УПЦ КП также сообщили, что на данный момент подготовлен проект решения Киеврады о передаче храма общине УПЦ Московского патриархата. В этой связи в Киевском патриархате отметили, что более 15 лет строительством этой церкви занималась община Киевского патриархата, а 4 июня храм был освящен Патриархом ФИЛАРЕТОМ.