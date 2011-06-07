Цены промышленных производителей в ЕС выросли на 1%

В апреле 2011 года цены промышленных производителей выросли по сравнению с мартом 2011 года на 0,9% в еврозоне и на 1,0% во всех странах-членах ЕС (ЕС-27).

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В апреле-2011 по сравнению с апрелем-2010 цены производителей выросли на 6,7% в еврозоне и на 7,8% в ЕС-27.

В апреле-2011 по сравнению с мартом-2011 цены в промышленности за исключением энергетики выросли на 0,4% в еврозоне и в ЕС-27, цены в энергетическом секторе выросли на 2,0% в зоне евро и на 2,2% в ЕС-27. Цены полуфабрикатов выросли на 0,6% в обеих зонах, цены на товары длительного использования выросли на 0,2% в обеих зонах, на товары краткосрочного потребления выросли на 0,5% в зоне евро и на 0,4% в ЕС-27.

Цены на капитальное имущество выросли на 0,1% в обеих зонах.

Наибольший рост цен промышленных производителей в апреле-2011 по сравнению с мартом-2011 зарегистрирован в Латвии (4,6%), Великобритании (1,80%), Нидерландах (1,4%), Дании и Греции (по 1,2%).

Наименьший рост цен был зарегистрирован в Румынии (0,3%). В Швеции зарегистрировано снижение цен на 0,5%, а в Мальте – цены промпроизводителей в апреле не изменились по сравнению с мартовскими.

В апреле-2011 по сравнению с апрелем-2010 цены в промышленности за исключением энергетики выросли на 4,4% в зоне евро и на 4,6% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе выросли на 13,3% в еврозоне и на 15,4% в ЕС-27, полуфабрикаты выросли на 7,3% в обеих зонах, товары краткосрочного потребления выросли на 3,4% в еврозоне и на 3,9% в ЕС-27, товары длительного использования выросли на 2,0% в зоне евро и на 1,9% в ЕС-27, капитальное имущество подорожало на 1,3% в еврозоне и на 1,4% в ЕС-27.

В апреле-2011 по сравнению с апрелем-2010 наибольший рост цен промпроизводителей зарегистрирован в Великобритании (13,1%), Нидерландах (11,7%), Болгарии (10,7%), Бельгии (10,6%) и Литве (10,5%).

Наименьший рост цен зарегистрирован в Мальте (0,9%), Швеции (2,9%), Словакии (3,1%) и Кипре (4,7%).

В марте-2011 по сравнению с февралем-2011 цены промышленных производителей выросли на 0,8% в зоне евро и на 1,2% в ЕС-27.