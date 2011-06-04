В Мариуполе подтверждены 5 новых случаев холеры

В Мариуполе Донецкой области зарегистрировано 5 новых случаев заболевания холерой, в том числе у одного ребенка.

Как сообщает сайт Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, таким образом, в Мариуполе всего зарегистрировано 13 случаев заболевания холерой, подтвержденных лабораторно, в том числе у 12 взрослых и одного ребенка. Больные продолжают лечение в холерном госпитале, состояние здоровья стабильное.

По данным эпидемиологического расследования, заражение больных произошло преимущественно при обработке свежевыловленной рыбы в местах несанкционированного сброса стоковых вод в неканализированной части Мариуполя или при потреблении изготовленных из нее блюд дома в условиях нарушений санитарно-гигиенических требований и технологии приготовления.

С целью локализации и ликвидации очага холеры осуществляются: бактериологическое обследование контактных с больными в широких пределах очага, экстренная антибиотикопрофилактика, у одной контактной из семейного очага выделен холерный вибрион при отсутствии проявлений заболевания; во время подворных обходов осмотрено свыше 100 тысяч лиц, больных с подозрением на холеру не выявлено; ежедневно проводятся заседания городских, районных чрезвычайных противоэпидемических комиссий, городского и областного штаба; проводится очистка и дезинфекция ливневых дренажных канав, выявление и тампонирование несанкционированных сбросов в ливневой канализации; усилено патрулирование органами МВД на пляжах для предотвращения купания; издано постановление главного госсанврача Мариуполя о запрете любительской ловли рыбы и купания на реках Кальчик и Кальмиус; проверено свыше 270 объектов повышенного эпидриска, за выявленные нарушения санитарного законодательства составлено 123 протокола, приостановлена эксплуатация 18 объектов, принято 9 финансовых санкций и другие административные меры пресечения.

Кроме того, для исследования на санитарно-бактериологические показатели и холеру отобрано больше 1,5 тыс. образцов из объектов окружающей среды. Исследования продолжаются.

Ужесточено проведение предупредительных мер на всем побережье Азовского моря, где запрещена ловля рыбы и купание до улучшения эпидситуации.

В очаге продолжает работать комиссия Министерства здравоохранения Украины, областных органов здравоохранения и санэпидслужбы.