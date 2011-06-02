Поддерживаете ли вы мораторий на продажу сельхозземель? (опрос)

Почти 80% украинцев выступают за продление моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО, об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса по поводу поддержки моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, проведенного «Украинским демократическим кругом» по заказу Института политики 20-25 мая.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что, согласно результатам опроса, большинство граждан (69,8%) поддерживают проведение всеукраинского референдума о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Не поддерживают проведения референдума 18,3% опрошенных, а 11,9% не смогли определиться.

В то же время, подавляющее большинство граждан (77,8%) на всеукраинском референдуме о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения проголосовали бы за продление запрета на продажу земли. За разрешение продажи проголосовали бы 12,6% респондентов. Не принимали бы участия в референдуме 2,5%, а 7,1% не смогли определиться.

Показательно, по убеждению Н.ТОМЕНКО то, что большинство, поддерживающие мораторий на продажу земли, есть во всех регионах Украины. Так, подавляющее большинство населения во всех регионах на всеукраинском референдуме о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения проголосовали бы за продление запрета на продажу сельскохозяйственной земли:

- в Западном регионе – 79,1%,

- в Центральном – 73,5%,

- в Южном – 82%,

- в Восточном – 77,1%.

Кроме того, фактически одинаковые доли сельского и городского населения поддержали бы на референдуме запрет на продажу сельскохозяйственных земель – соответственно 76,1% и 78,5%.

По месту жительства опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ±2,9%.