Королевская предлагает открыть Единый реестр предприятий для людей

Открытие Единого государственного реестра предприятий для публичного доступа ограничит возможности для рейдерства и даст возможность развиваться экономике. Об этом заявила глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция «БЮТ-Батькивщина), комментируя принятие в Верховной Раде в первом чтении разработанного ею законопроекта об открытии доступа к данным Единого государственного реестра (№8373).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы комитета, Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что в феврале текущего года Кабмин отменил общий доступ к сведениям Единого государственного реестра через сеть Интернет. «Таким образом, был закрыт доступ к таким сведениям о предприятии, как его наименование, местонахождение, код ЕГРПОУ, действует оно, ликвидировано, или находится в состоянии банкротства. Это негативно повлияло на надежность имущественного и делового оборота в сфере предпринимательства, открыло путь к рейдерству», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Поэтому она внесла в ВР законопроект, в котором предлагается возобновить открытый и круглосуточный доступ к сведениям Единого государственного реестра через сеть Интернет. «Так мы сможем открыть Единый реестр для людей и вернуть в деловой оборот определенность и надёжность. Это решение также позволит сэкономить средства бюджета и отказаться от издания специализированного печатного средства массовой информации, в котором публикуются сведения из Единого государственного реестра», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Документом также предусмотрено установить, что существует лишь один оригинальный экземпляр учредительных документов, который хранится у государственного регистратора. «Это позволит отказаться от института дубликатов, от обременительных процедур их получения в случае потери оригинала, от необходимости сдавать оригиналы регистратору для внесения изменений к учредительным документам. Также в законопроекте уточнен перечень лиц, которые могут действовать от имени юридического и физического лица, и перечень сведений, которые нужно вносить в реестр. Все эти меры позволят предоставить инструмент для большей надежности правовых сделок, а также минимизирует возможности для злоупотреблений при подаче документов государственному регистратору», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Кроме того, депутат отметила, что согласно Налоговому кодексу предприниматели обязаны предоставлять контрагентам оригиналы выписок и выдержек из единого реестра, которые являются платными. После отмены свидетельства о госрегистрации именно эти документы налоговая служба принимает в качестве подтверждения госрегистрации субъекта предпринимательской деятельности. Таким образом, предприниматели несут большие дополнительные расходы. После обращения предпринимательских организаций Н.КОРОЛЕВСКАЯ подготовила законопроект, отменяющий эту норму. В ближайшее время народный депутат внесет его на рассмотрение парламента, отметили в пресс-службе.