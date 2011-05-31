В Полтаве задержали подозреваемого в нападении на банк

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на отделение банка по улице 23 Сентября, которое произошло 16 мая в Полтаве.

Об этом сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области

По их данным, при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 33-летнего безработного жителя Полтавы, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Злоумышленника опознали и работники банковского учреждения, на который было совершено нападение.

Сейчас подозреваемый задержан, вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, идет досудебное следствие.