В Полтаве задержали подозреваемого в нападении на банк
19:17, 31 мая 2011Общество
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33-летний безработный уже привлекался
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на отделение банка по улице 23 Сентября, которое произошло 16 мая в Полтаве.
Об этом сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области
По их данным, при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 33-летнего безработного жителя Полтавы, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.
Злоумышленника опознали и работники банковского учреждения, на который было совершено нападение.
Сейчас подозреваемый задержан, вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, идет досудебное следствие.
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