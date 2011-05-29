Доцент вуза погорел на взятке в 3 тысячи гривен

16:09, 29 мая 2011
Общество
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Возбуждено дело

В Днепропетровской области разоблачен доцент одного из высших учебных заведений, который вымогал и получил 3 тысячи гривен взятки от студента за успешную защиту бакалаврской работы.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

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