Доцент вуза погорел на взятке в 3 тысячи гривен
16:09, 29 мая 2011Общество
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Возбуждено дело
В Днепропетровской области разоблачен доцент одного из высших учебных заведений, который вымогал и получил 3 тысячи гривен взятки от студента за успешную защиту бакалаврской работы.
Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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