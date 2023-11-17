KIVI - международная компания, основанная в 2016 году, которая разрабатывает и производит смарт-телевизоры. Сегодня продукция бренда продается в почти 20 странах. KIVI предлагает Smart-телевизоры диагональю от 24" до 65" с разным разрешением экрана (HD, Full HD, Ultra HD) и в безрамочном дизайне.
Технологии, использующие производитель, гарантируют высокое качество изображения на экране, даже если транслируемый контент не в 4К:
● Super Contrast Control позволяет изменять контрастность на отдельных участках картинки во время темных сцен;
● UltraClear улучшит четкость изображения в контенте качеством ниже 4К;
● HDR в телевизорах KIVI поддерживается не только для файлов на внешних носителях, но и при воспроизведении потокового видео или игр.
KIVI 43U740NB
Открывает подборку телевизор KIVI 43U740NB - один из бестселлеров бренда диагональю 43 дюйма. В модели использована матрица Super MVA с подсветкой Direct LED, что гарантирует высокую яркость и глубину цвета. Работает ТВ на операционной системе Android TV 9, что позволяет пользоваться большим количеством приложений из библиотеки Google. Смарт-телевизор поддерживает голосовое управление Google Assistant - просто скажите "Окей Гугл" или нажмите специальную кнопку на пульте.
Стабильную работу системы и ее быстродействие обеспечивает также современный мощный чипсет, что на 30% эффективнее чем средние показатели на рынке Smart TV. Встроенная память имеет объем 8 Гб, встроенные динамики мощностью 2 x 10 Вт откалиброваны вручную и усовершенствованы с помощью системы обработки звука в реальном времени Dolby audio processing (DAP) с готовыми пресетами.
KIVI 55U740NB
Контент в качестве 4К требует действительно большого экрана, и в KIVI он есть. Модель 55U740NB имеет диагональ 55 дюймов (1231 x 82 x 720 мм). В модели использована матрица VA, предоставляющая большие углы обзора, а подсветка Direct LED − обеспечивает улучшенную цветопередачу и равномерную подсветку. Мощное объемное звучание достигается благодаря двум динамикам по 10 Вт. Мощный чипсет, а также официальная операционная система Android TV 9 повышают быстродействие и стабильность работы "умного" телевизора. Предусмотрено 8 ГБ постоянной памяти, а среди беспроводных интерфейсов – Bluetooth, Chromecast, Wi-Fi 5G и DLNA. В наличии все необходимые порты: Ethernet (LAN), 3 USB, 4 HDMI, аудиоджек, оптический аудиовыход, mini RCA.
KIVI 50U740NB
KIVI - один предлагает телевизоры в безрамочном дизайне, что не часто встретишь в бюджетном сегменте. Это позволяет покупателю не идти на компромисс между дизайном, ценой и техническими характеристиками устройства. Модель 50U740NB идеально впишется в современные минималистичные интерьеры благодаря лаконичному внешнему виду. Ничто не будет отвлекать вас от происходящего на Ultra HD экране диагональю 50 дюймов.
В сезон Black Friday партнеры KIVI предлагают Smart-телевизоры по специальным ценам. Прекрасная возможность воплотить мечту о Smart TV и получить дополнительную выгоду. Чтобы ознакомиться с акционными предложениями, посетите маркетплейс партнеров KIVI: Comfy, Epicentr, Foxtrot, Rozetka и др.