Сезон скидок Black Friday в самом разгаре - удачное время приобрести вещь, о которой вы давно мечтали, по выгодной цене. Сегодня можно уверенно говорить, что 4К или Ultra HD формат является стандартом для телевизоров диагональю более 43 дюймов. Вашему вниманию предоставлен обзор бюджетных моделей, которые позволяют получить максимум удовольствия от видеоконтента, не ударив по семейному кошельку.

KIVI - международная компания, основанная в 2016 году, которая разрабатывает и производит смарт-телевизоры. Сегодня продукция бренда продается в почти 20 странах. KIVI предлагает Smart-телевизоры диагональю от 24" до 65" с разным разрешением экрана (HD, Full HD, Ultra HD) и в безрамочном дизайне.

Технологии, использующие производитель, гарантируют высокое качество изображения на экране, даже если транслируемый контент не в 4К:

● Super Contrast Control позволяет изменять контрастность на отдельных участках картинки во время темных сцен;

Видео дня

● UltraClear улучшит четкость изображения в контенте качеством ниже 4К;

● HDR в телевизорах KIVI поддерживается не только для файлов на внешних носителях, но и при воспроизведении потокового видео или игр.

KIVI 43U740NB

Открывает подборку телевизор KIVI 43U740NB - один из бестселлеров бренда диагональю 43 дюйма. В модели использована матрица Super MVA с подсветкой Direct LED, что гарантирует высокую яркость и глубину цвета. Работает ТВ на операционной системе Android TV 9, что позволяет пользоваться большим количеством приложений из библиотеки Google. Смарт-телевизор поддерживает голосовое управление Google Assistant - просто скажите "Окей Гугл" или нажмите специальную кнопку на пульте.

Стабильную работу системы и ее быстродействие обеспечивает также современный мощный чипсет, что на 30% эффективнее чем средние показатели на рынке Smart TV. Встроенная память имеет объем 8 Гб, встроенные динамики мощностью 2 x 10 Вт откалиброваны вручную и усовершенствованы с помощью системы обработки звука в реальном времени Dolby audio processing (DAP) с готовыми пресетами.

KIVI 55U740NB

Контент в качестве 4К требует действительно большого экрана, и в KIVI он есть. Модель 55U740NB имеет диагональ 55 дюймов (1231 x 82 x 720 мм). В модели использована матрица VA, предоставляющая большие углы обзора, а подсветка Direct LED − обеспечивает улучшенную цветопередачу и равномерную подсветку. Мощное объемное звучание достигается благодаря двум динамикам по 10 Вт. Мощный чипсет, а также официальная операционная система Android TV 9 повышают быстродействие и стабильность работы "умного" телевизора. Предусмотрено 8 ГБ постоянной памяти, а среди беспроводных интерфейсов – Bluetooth, Chromecast, Wi-Fi 5G и DLNA. В наличии все необходимые порты: Ethernet (LAN), 3 USB, 4 HDMI, аудиоджек, оптический аудиовыход, mini RCA.

KIVI 50U740NB

KIVI - один предлагает телевизоры в безрамочном дизайне, что не часто встретишь в бюджетном сегменте. Это позволяет покупателю не идти на компромисс между дизайном, ценой и техническими характеристиками устройства. Модель 50U740NB идеально впишется в современные минималистичные интерьеры благодаря лаконичному внешнему виду. Ничто не будет отвлекать вас от происходящего на Ultra HD экране диагональю 50 дюймов.

В сезон Black Friday партнеры KIVI предлагают Smart-телевизоры по специальным ценам. Прекрасная возможность воплотить мечту о Smart TV и получить дополнительную выгоду. Чтобы ознакомиться с акционными предложениями, посетите маркетплейс партнеров KIVI: Comfy, Epicentr, Foxtrot, Rozetka и др.