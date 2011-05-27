Милиция задержала рецидивиста, ограбившего Генконсула Румынии

Сотрудники уголовного розыска Шевченковского райотдела УМВД Украины в г. Черновцы за совершение серии краж из помещений граждан и офисных помещений задержали 34-летнего местного жителя, на счету которого ограбление жилища Генерального консула Румынии в Черновцах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, преступник совершал кражи преимущественно путем повреждения окон в новых домах граждан в частном секторе города и офисных помещений, подготовленных к сдаче в эксплуатацию. Объектами посягательств были отопительная техника, оборудование для водоснабжения, компьютерная техника, электро- и строительные инструменты. Иногда он наведывался и в жилые дома. Несколько месяцев назад ночью проник в жилище Генерального консула Румынии в Черновцах Татьяны ПОПА, которая в тот момент спала, и похитил у нее одежду, деньги, мобильный телефон и ноутбук.

Задержанный оказался наркозависимым, до этого уже 5 раз привлекался к уголовной ответственности. Почти половину своей жизни, 15 лет, провел в местах лишения свободы. На этот раз при проведении следствия была установлена его причастность к совершению более чем 50 краж.

Задержанный на свободе после последней отсидки находился лишь год, и успел за этот непродолжительный срок нанести убытков черновчанам на сумму около 200 тысяч гривен. Большинство вещественных доказательств изъято и возвращено владельцам.

Грабитель находится в следственном изоляторе, проводятся последующие следственные действия.