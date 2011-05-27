В каком качестве характера сейчас больше всего нуждаются украинцы

В пятницу, 27 мая, в информационном агентстве УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» состоится публичный дискурс «Как воспитать железную волю».

Как сообщил модератор дискурса – автор серии книг «Стратегии гениев» Валентин БАДРАК, о собственных методиках воспитания воли расскажут специально приглашенные гости – известный украинский скульптор Олег ПИНЧУК и олимпийский чемпион по плаванью Денис СИЛАНТЬЕВ. Также ожидается участие психологов, тренеров, специалистов йоги и журналистов.

«Железная воля является тем качеством характера, в котором в настоящее время больше всего нуждаются украинцы», – считает В.БАДРАК. По его словам, с целью приобщения соотечественников к процессу воспитания железной воли он инициировал проведение публичного дискурса в УНИАН на базе совместно созданной в марте этого года постоянно действующей Лаборатории «Сделай себя сам».

Как отметил В.БАДРАК, достойными примерами для воспитания воли могут стать люди, противостоящие болезни или смерти. Валентин Дикуль, который сумел преодолеть почти невозможное, – перелом позвоночника. Писатель Франц Кафка, который творил, умирая от туберкулеза, и мог за одну ночь написать целое произведение. Зигмунд Фрейд, который 16 лет противостоял раку.

«Жизненная история Уолта Диснея претендует на классику в области воспитания непреклонной воли. Каждое из его восьми полных поражений на арене рисованной мультипликации усиливало очаг применения воли. Он становился миллионером и затем терял все, включая права на свои произведения. Так, работая над полнометражным мультипликационным фильмом «Белоснежка и семь гномов», Дисней довел идею до абсолюта воли: он ночевал в студии, отбросил всякое общение, отставил на задний план даже семью, сумел выбить из Банка Америки пять миллионов долларов. Зато выход «Белоснежки» на экраны ознаменовал начало «Золотого Века Диснея», - рассказывает В.БАДРАК.

В качестве примечательных примеров воспитания он воли приводит и других всемирно известных людей. Так, например, Вольтер произвел на свет 100 томов. Джеку Лондону 644 раза на протяжении пяти лет возвращались рассказы, не принятые редакциями. Айвазовский написал в течение жизни более 5 тысяч полотен, Пикассо оставил после себя 20 тысяч работ, Ван Гог писал картины до полного изнеможения, до обмороков. Никола Тесла спал по два часа в сутки, а все остальное время занимался изобретательством. Брюс Ли занимался совершенствованием собственной боевой системы по 4-6 часов в день, добившись немыслимой концентрации энергии и скорости движения человеческого тела. Поистине невероятную волю демонстрировал Фридрих Ницше: одолеваемый бесчисленными болезнями, философ работал за письменным столом по десять часов в сутки.

По мнению организатора дискурса, при помощи гений-терапии или использования концентрированного ряда выдающихся личностей каждый человек способен развить собственную волю до уровня реализации планов любого масштаба.

В.БАДРАК выразил уверенность, что в ходе дискурса участники получат и обсудят ряд практических рекомендаций и утилитарных рецептов по тематике развития воли. Форма открытого диалога участников позволит задать адресные, конкретные вопросы экспертам, высказать собственную точку зрения, сфокусировать внимание на конкретные проблемы, с которыми сталкиваются люди при движении к цели.

Более подробно об участии в дискурсе можно узнать здесь.