Киевсовет переименовал станцию метро «Республиканский стадион»
11:49, 25 мая 2011Общество
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Поддержали 93 депутата
Киевсовет переименовал станцию столичного метро «Республиканский стадион» в «Олимпийская».
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии.
Его поддержали 93 из 98 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.
Согласно документам, Киевской городской государственной администрации поручено провести организационно-правовые мероприятия по выполнению этого решения.
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