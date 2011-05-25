Замминистра: мы должны выйти на 20 тысяч ОСМД

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассчитывают до конца текущего года увеличить количество объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) до 14,5 тысяч.

Об этом во время видеоконференции, посвященной состоянию и развитию ОСМД, заявил первый заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Юрий ХИВРИЧ, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров.

Он отметил, что создание объединений совладельцев многоквартирных домов является одной из главных задач в ходе реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства.

«На сегодня у нас создано 12037 ОСМД», - сказал Ю.ХИВРИЧ, отметив, что до конца года планируется создать еще 2,5 тысячи таких объединений, таким образом их общее количество достигнет 14,5 тысяч.

По его данным, за 4 месяца в Украине создано 700 объединений.

Ю.ХИВРИЧ отметил, что большее количество объединений совладельцев многоквартирных домов планируется создать в следующем году.

«Мы должны выйти на 20 тысяч ОСМД, а до 2014 года включительно нужно будет создать 45 тысяч», - сказал первый заместитель министра, уточнив, что это будет около 70% всех многоквартирных домов.

Ю. ХИВРИЧ также отметил, что наиболее активно над созданием таких объединений работают в Харьковской, Одесской, Львовской и Днепропетровской областях.