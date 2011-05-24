Самой старшей матерью Украины занимается служба по делам детей

В Чернигове самой старшей матерью страны Валентиной ПИДВЕРБНОЙ и ее дочерью занимается служба по делам детей Новозаводского районного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель районного совета Александр АТРОЩЕНКО сообщил, что специалисты службы или посещают семью, или общаются с В.ПИДВЕРБНОЙ по телефону ежедневно.

Девочка, которой исполнились три месяца, обеспечена одеждой и питанием. Женщина для дочери приобрела необходимую детскую мебель.

"По информации врачей, ребенок развивается в соответствии со своим возрастом, состояние ее здоровья нормальное", - сообщил А.АТРОЩЕНКО.

Кроме того, у самой старшей матери страны есть помощница, которая помогает ей присматривать за ребенком.

В интервью журналистам В.ПИДВЕРБНАЯ сказала, что чувствует себя счастливой и считает неправильным намерение врачей ограничить возраст женщин, до которого можно сделать искусственное оплодотворение.

Как сообщалось, 22 февраля этого года 65-летняя жительница Чернигова В.ПИДВЕРБНАЯ родила девочку, которая появилась на свет благодаря методу искусственного оплодотворения. Женщина считается самой старшей матерью нашего государства, что зафиксировано в Книге рекордов Украины.