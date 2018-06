Как в Новой Зеландии Украину объявили мировым борделем

После того, как на новозеландском радио победитель одного из конкурсов получил приз – секс-тур по Украине, ведущий утреннего шоу «Подъем» на «Новом канале» Сергей Притула задумал акцию в ответ, которая получила название «На Зеландию!». Передать новозеландцам «привет» от Украины поехал писатель и путешественник Максим Кидрук.

В начале февраля 2011 года какому-то умнику с радиостудии «The Rock FM», что в Окленде, Новая Зеландия, пришла в голову «конгениальная» идея: объявить среди слушателей своей радиостанции конкурс, по результатам которого вручить победителю специальный приз. Все бы ничего, если бы наградой победителю не стала поездка в Украину якобы за женой. Конкурс назвали «Win а Ukrainian Wife».

Поспешим разочаровать всех, кто поверил, что новозеландец собирается к нам за женой. На радио, как и в любой медийной организации, существует юридический отдел, который пристально следит за тем, что происходит, говорится и пишется в эфире. Поэтому формулировка «Выиграй себе жену» стала лишь юридически взвешенным прикрытием. В действительности же «The Rock FM» обязалась оплатить «счастливчику» перелет и двухнедельное пребывание в Украине, а также предоставить необходимые средства для того, чтобы… поразвлекаться с нашими красавицами (обещали новую девушку каждый вечер).

В сущности, Украину публично, на весь мир обозвали борделем, и украинцы это молча проглотили. Причем такая дрянь раскручивалась на общенациональном новозеландском радио и ТВ не один месяц. К величайшему сожалению, единственным официальным лицом, которое отреагировало вполне адекватно и жестко, стал посол Украины в Австралии и Новой Зеландии господин Валентин Адомайтис. Впоследствии к нему присоединились представители Ассоциации украинцев Новой Зеландии.

Выиграл конкурс оклендский винодел — немалых габаритов парень по имени Грег Морган (Greg Morgan), который в анкете на сайте «The Rock FM» с гордостью отметил, что «выпивает не чаще, чем два раза день».

Точно не известно, посещал ли Украину господин Морган, который выпивает не чаще чем дважды в день и, можно сказать, служит образцом трезвости для новозеландцев. Подробности его визита по понятным причинам держались в тайне. Однако через некоторое время, когда страсти вокруг этого позорного проекта немного улеглись, в новозеландских СМИ появились интервью с Грегом, в которых этот человечище поведал землякам о том, что «женщины в Украине очень хорошие, но тупые, — с ними не о чем говорить».

А на вопрос, какие там мужчины, отвечает: «Никакой конкуренции. Все мужчины в Украине — пьяницы и алкоголики».

Учитывая все сказанное выше два месяца назад ведущий утреннего шоу «Подъем» на «Новом канале» Сергей Притула задумал акцию в ответ, которая получила название «На Зеландию!». В эфире «Подъема» было анонсировано начало конкурса на поиск молодого авантюрного украинца, который будет отправлен в Новую Зеландию со специальным поручением: передать новозеландцям «привет!» (читаем выше о работе юридического отдела), популярно разъяснить им, что Украина — не бордель, а также сделать все, что в его силах, чтобы подобные выходки в будущем не повторялись. Победителем этого отбора стал ваш скромный слуга, писатель и путешественник Макс Кидрук.

Разработанный план действий в Новой Зеландии состоял из двух частей: официальной и неофициальной.

Официальная часть включала подачу письма-жалобы в контролирующий орган — Broadcasting Standards Authority, попытку попасть в эфир на радио «The Rock FM» с целью подискутировать, а также провозглашение тоста за дружбу между Украиной и Новой Зеландией в одном из оклендских баров.

Благодаря содействию Ассоциации украинцев Новой Зеландии, в частности ее председателя Наталии Пошивайло-Таулер, была проведена встреча с Кейти Миллс (Kati Mills), менеджером и ведущей программ на новозеландском радио. После непродолжительных переговоров она согласилась устроить для меня эфир, поставив единственное условие, — беседа должна быть «friendly».

Однако за день до назначенного эфира представители радиостудии отказались от своего решения. Как оказалось, за время тот в Broadcasting Standards Authority поступило мое письмо-жалоба. Похоже, у них просто лопнуло терпение, и они решили принять определенные меры.

После того я лично звонил Кристи Крейг (Kristy Craig), которая входит в руководящий совет «The Rock FM», пытаясь выяснить причину отказа в эфире.

Женщина некоторое время пыталась говорить вежливо, но в конечном итоге не удержалась и начала кричать, что из-за наших действий (посла Украины, меня, Натали Пошивайло-Таулер и др.) их радиостанции запретили проводить любые игровые конкурсы. Фактически, мое письмо стало последней каплей, которая переполнила чашу терпения Broadcasting Standards Authority.

Понятно, на эфир я так и не попал. Зато акция в баре прошла на ура, собрав очень много сторонников.

В последнюю ночь поездки состоялась неофициальная (так сказать, просветительская) часть программы, которая заключалась в расклеивании плакатов по всей центральной части Окленда. Эти постеры были созданы при участии организации «Фемен». На них изображена обнаженная женщина, которая держит в одной руке окровавленный серп, а в другой — оторванные мужские гонады. А также подпись: «Greg! We are waiting! Try to win а wife again». Этот плакат имел целью показать, чего следует ожидать всем, кто вдруг опять надумает направиться в Украину в поисках сексуальных развлечений.

Максим Кидрук журнал "Мандри"