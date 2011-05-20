Заслуженный журналист Украины наложил на себя руки
13:30, 20 мая 2011Общество
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Бурлаке было 62 года
В городе Хотин Черновицкой области наложил на себя руки бывший главный редактор газеты «Хотинські вісті», заслуженный журналист Украины Василий БУРЛАКА.
Как передает корреспондент УНИАН, тело погибшего накануне дома в дневное время обнаружила жена.
В.БУРЛАКЕ было 62 года. До весны 2010 года он работал главным редактором газеты «Хотинські вісті». Тогда районный совет разорвал с ним контракт в связи с завершением срока действия. До сентября 2010 года работал в газете журналистом.
Факт самоубийства подтвердил прокурор Хотинского района Василий ГИНГУЛЯК.
Видимых причин для такого поступка источник не называет. Милиция выясняет обстоятельства.
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