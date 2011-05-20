ВР увеличила возраст вступления в военные вузы

Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в статью 20 Закона Украины “О воинской обязанности и военной службе”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 291 из 377 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что на воинскую службу по контракту принимаются лица с полным общим средним образованием в возрасте от 17 лет до 21 года, в том числе те, которым 17 лет исполняется в год начала воинской службы, военнослужащие и военнообязанные в возрасте до 23 лет, которые имеют полное общее среднее образование и не имеют воинских званий офицерского состава, в случае зачисления их на первый и последующие курсы обучения, а также лица в возрасте до 25 лет, которые имеют базовое высшее образование, в случае зачисления их на выпускной курс обучения – на воинскую службу (учебу) курсантов высших военных учебных заведений или воинских учебных подразделений высших учебных заведений и военнослужащие, которые проходят воинскую службу по контракту, в возрасте до 30-ти лет – на воинскую службу (учебу) курсантов высших военных учебных заведений или воинских учебных подразделений высших учебных заведений, которые осуществляют подготовку лиц на должности сержантского и старшинского состава.