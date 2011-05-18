IHRPEX предупреждает о массовой рассылке ксенофобского спама

Институт прав человека, противодействия ксенофобии и экстремизму (IHRPEX) заявляет о том, что неизвестные интернет-провокаторы, прикрываясь брендом известного украинского портала, осуществляют массовую рассылку ксенофобского спама среди украинских пользователей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе IHRPEX, в частности, сегодня на сотни адресов украинских интернет-пользователей, включая редакции интернет-сайтов, телеканалов и печатных СМИ, а также центральные органы исполнительной власти и рекламные агентства поступили сообщения на тему рассылки новостей по списку сайта «для людей Белой расы». Причиной включения в рассылку было указано наличие почтового адреса на данном сайте.

При этом, заявляют в пресс-службе IHRPEX, само сообщение представляет «типичный пример ксенофобского интернет-бреда, с элементами антисемитской конспирологии и великорусского шовинизма».

«Однако антиукраинские инсинуации, призывы к нарушению территориальной целостности Украины, оскорбления в адрес жителей Буковины и попытки прикрыть все это именем национального провайдера – являются особенно возмутительными новеллами этого жанра пропаганды», - подчеркивается в сообщении.

В связи с этим, IHRPEX призывает украинских провайдеров активно бороться с подобными провокациями и обратить внимание на недопустимость использования возможностей Интернет для разжигания расовой, национальной и религиозной вражды.

Кроме того, в IHRPEX заявили, что в настоящее время по данному поводу готовят обращение в Генеральную прокуратуру Украины, а также пытаются установить авторов этой «ксенофобской провокации», чтобы привлечь их к ответственности.