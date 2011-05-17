50 человек проводят акцию к годовщине смерти студента в милиции

Около 50 студентов сегодня вечером начали траурную акцию возле Шевченковского райуправления милиции Киева, в котором год назад при невыясненных до конца на сегодняшний день обстоятельствах умер их коллега Игорь Индило.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции принесли с собой государственный флаг с черной лентой, портрет И.Индило, лампадки, плакаты с надписями "Долой ментовский беспредел!"

Кроме того, группа студентов устроила небольшой стилизованный марш, переодевшись в чучела в форме милиционеров. Двое из них несли деревянную клетку, к которой была прицепленная табличка, с одной стороны которой было написано "Система работает!", с другой - "Кто следующий".

Как отметили участники акции журналистам, около 20 из них намерены остаться под стенами участка до утра, поскольку именно под утро год назад здесь умер И.Индило. "Тем самым мы продемонстрируем свой гражданский протест против системных пыток в правоохранительных органах", - заявили студенты.

Напомним, 20-летний студент И.Индило умер в Шевченковском РОВД Киева в мае 2010 года.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции, в котором погиб И.Индило. Позже дело было передано для расследования в прокуратуру г. Киева. Двум сотрудникам милиции предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса "Превышение власти" и "Служебная халатность".

13 апреля Деснянский райсуд столицы, в производстве которого находилось это дело, вернул его на дополнительное расследование в прокуратуру Киева.