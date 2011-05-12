Украина присоединится к международной системе учета завещаний

Украина присоединится к единой систему учета завещаний и наследственных договоров, которая действует в государствах – участницах Конвенции о введении системы регистрации завещаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, соответствующее постановление было принято 11 мая на заседании Кабинета министров.

Постановление было разработано в связи с ратификацией Украиной указанной Конвенции и предусматривает введение в стране государственной регистрации завещаний и наследственных договоров в Наследственном реестре.

Как сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, Наследственный реестр будет представлять собой электронную базу данных, которая будет содержать сведения о завещаниях, наследственных договорах, а также наследственные дела и выданные свидетельства о праве на наследство.

Предусмотренная система регистрации позволит сократить риск, что завещание останется неизвестным или будет найдено с опозданием, а также с целью обнаружения завещания после смерти завещателя. Кроме того, указанная система регистрации завещаний будет способствовать более быстрому поиску завещаний, заверенных в других странах - участницах Конвенции о введении системы регистрации завещаний.

Держателем Наследственного реестра определено Министерство юстиции.

Постановлением Кабмина определена процедура государственной регистрации в Наследственном реестре завещаний и наследственных договоров, заверенных в Украине, как до, так и после введения указанного реестра.

В Реестре также будут содержаться данные о завещаниях и наследственных договорах, заверенных и зарегистрированных в иностранных государствах - участницах Конвенции о введении системы регистрации завещаний.

В связи с введением государственной регистрации завещаний и наследственных договоров Кабинет министров поручил Министерству юстиции организовать регистрацию в иностранных государствах - участницах Конвенции завещаний, которые зарегистрированы в Украине.

Кроме того, Минюст должен обеспечить в соответствии с Конвенцией предоставление необходимой информации на запросы иностранных государств.

Министр юстиции напомнил, что Конвенция о введении системы регистрации завещаний была ратифицирована Украиной 10 июля 2010 года. Международное соглашение предусматривает создание государствами – участницами системы регистрации завещаний для содействия после смерти завещателя обнаружению существования завещания.

На сегодняшний день Конвенция подписана государствами - членами Совета Европы: Бельгией, Эстонией, Испанией, Италией, Кипром, Литвой, Люксембургом, Нидерландами, Португалией, Турцией, Францией.