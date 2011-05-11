12-14 мая в Киеве состоится Первая выставка услуг для всей семьи «Активный ребенок». Будут представлены компании и организации, представляющие услуги для семейного здоровья, развития и досуга: медицинские и оздоровительные центры, центры подготовки к родам и беременности, консультационные и тренинговые центры, центры раннего развития, учебные заведения, языковые школы, Федерация академической гребли Киева, центры спортивного развития и спортивные секции, фитнес-клубы. В программе семинары и консультации детских психологов, диетолога, арт-терапевта, педиатра, слингоконсультанта, аллерголога, невропатолога, консультанта по грудному вскармливанию, встречи со «звездными мамами». Летние программы представят детские туристические, спортивные, оздоровительные лагеря и лагеря с обучением иностранных языков. Будут проходить творческие мастер-классы: арт-терапия, сказкотерапия, оригами, декупаж, лепка из теста, изделия из бисера. 14 мая – день семьи, Всеукраинская встреча мам, организованная социальной сетью «Світ Мам». Программа: http://www.babyactive.com.ua/ru/text/programm. (пр-т Победы 40-Б, ВЦ «АККО Интернешнл»).