Юлия Тимошенко поздравила Ивана Малковича с днем рождения

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко поздравила украинского поэта, директора издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Ивана Малковича с 50-летним юбилеем, сообщает официальный сайт "Батькивщины".

"Знаю Вас как блестящего издателя, который поднимает отечественное книгоиздание на качественно новый уровень и добывает мировую славу украинской книги. "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"- это синоним хорошего вкуса, захватывающего содержания и качественного оформления; это синоним книги, которую с нетерпением ожидает читатель. Важно, что Ваше издательство особое внимание уделяет именно детской книге, с детства приобщая юного читателя к родному слову", - говорится в поздравлении Юлии Тимошенко.

Лидер партии "Батьківщина" убеждена, что талантливый человек - талантлив во всем. "Вы также известны как замечательный поэт и переводчик. Реализация этих Ваших дарований является отдельным весомым вкладом в современную украинскую литературу. В этот светлый день желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и вдохновения. Пусть все Ваши планы реализуются для утверждения Украины, расцвета наших национальных языка и культуры", - пожелала Ивану Малковичу Юлия Тимошенко.

Украинский поэт, издатель, владелец и директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович родился 10 мая 1961 года в Нижнем Березове Косивского района Ивано-Франкивской области. Выпускник филологического факультета Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко.