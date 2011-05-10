Прокуратура обвиняет бывшего милиционера в изнасиловании

Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего работника милиции, который обвиняется в изнасиловании.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ДСО МВД Украины, уголовное дело возбуждено согласно ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 115 УПК Украины. Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, в Харькове за изнасилование 22-летней женщины задержан бывший работник милиции. По данным милиции, 38-летний мужчина 1 мая около 0:30 нанес женщине телесные повреждения и, применив физическую силу, изнасиловал ее.