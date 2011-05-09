МинАП инициирует проведение фестиваля вина в Ялте

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обратится к правительству с просьбой проведения фестиваля вина в Ялте.

Как сообщает пресс-служба министерства, об этом сказал министр Николай ПРИСЯЖНЮК в ходе совещания «Состояние и перспективы развития садоводства, виноградарства и виноделия» в Крыму.

«Мы обратились в правительство с просьбой ввести в Украине фестиваль вина, который мы планируем проводить на территории Крыма, в Ялте», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По словам министра, в Венгрии около 35-40% вина продается в погребах, что является одним из факторов в деле поощрения новых туристов. «Когда мы на этом разовьем аграрный туризм, будут параллельно развиваться овощеводство, садоводство и другие сегменты аграрного сектора», - убежден он.