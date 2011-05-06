"Союз советских офицеров" возьмет билборд Сталина под охрану

Севастопольская общественная организация «Союз советских офицеров» намерена разместить на одном из билбордов свое поздравление с Днем Победы на фоне портрета Иосифа Сталина.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил активист «Союза советских офицеров», капитан 1 ранга в отставке Гумар МИНГАЗОВ в эфире телеканала «Севастополь».

По его словам, это поздравление будет размещено 7 мая в 9 утра на билборде между ТЦ «Океан» и средней школой № 22.

На вопрос ведущего, «не разъединит ли задуманная акция севастопольцев?», член «Союза советских офицеров» отметил, что установка большого портрета Сталину направлена на то, что «правда должна восторжествовать».

«А правда состоит в том, что под руководством Коммунистической партии СССР, которую возглавлял Иосиф Виссарионович Сталин, советский народ победил «коричневую чуму». Если кто-то не воспринимает историческую правду – это уже его проблемы. Наша цель – отстоять бастион советской гордости – победу советского народа в Великой Отечественной войне», - сказал Г.МИНГАЗОВ.

Он добавил, что представители общественной организации будут нести около билборда круглосуточную вахту. «Союз советских офицеров» не позволит ни одному вандалу даже близко подойти к билборду с «черной мыслью», - сказал он.