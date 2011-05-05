Обезврежена банда, похищавшая бизнесменов

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Одесской области разоблачили и задержали членов преступной группы, которая специализировалась на похищениях местных предпринимателей с последующим требованием выкупов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника областного УБОП Василий БИЛЫК.

«В состав преступной группы, которая похищала людей, входили два украинца, два молдаванина и один китаец. Причем выйти на след банды удалось после того, как был похищен на промрынке «7-й километр» китайский бизнесмен, за которого потребовали у родственников выкуп в сумме 250 тыс. долларов», – сказал он.

Позже было установлено, что банда орудовала на территории всей Украины, а требуемые выкупы за похищенных предпринимателей составляли до 500 тыс. долл., отметил В.БИЛЫК. Примечательно, что при хищениях людей бандиты переодевались в форму сотрудников милиции, которую сохранили с тех пор, когда действительно служили в органах внутренних дел.

Также В.БИЛЫК сообщил, что направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении пяти участников преступной группы киллеров, занимавшихся убийствами бизнесменов. Документально закреплена их причастность к организации и совершению в течение 2008-2009 годов двух заказных убийств, за которые получены 14 тыс. долл.

Кроме того, по его словам, материалами досудебного следствия изобличена и вторая группа наемных убийц, выполнивших заказы по уничтожению двух местных предпринимателей. Уголовное дело в отношении этих килллеров в мае также будет передано в суд.

«Всего сотрудники одесского УБОП обезвредили в текущем году шесть организованных преступных групп, в том числе, 11 участников арестованы, а 32 привлекаются к уголовной ответственности за причастность к совершению 84 преступлений, в том числе – 54 тяжких и особо тяжких», - заключил В.БИЛЫК.