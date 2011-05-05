В Киеве выбросили на улицу одну из самых старых галерей «Грифон»

Председатель Комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявляет, что одна из старейших галерей столицы „Грифон” вынуждена отменить запланированные на День Киева праздничные мероприятия в связи с прекращением своего существования.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы депутата горсовета.

Со своей стороны, директор “Грифона” Николай ОВЧИННИКОВ сообщил, что помещение галереи продали на аукционе по решению Шевченковского райсовета.

“Как и в случае с „Сяйвом”, мы даже не догадывались, что наше помещение нам больше не принадлежит”, - подчеркнул он.

По информации Н.ОВЧИННИКОВА, новым владельцем является иностранец, который планирует в помещении галереи открыть туристическую фирму.

„С карты Киева все активнее исчезают заведения культуры, музеи, галереи. С приходом новой команды, к сожалению, этот процесс не остановился. В течение полгода на ул. Костельной, которая является памятником культуры, уничтожено полдесятка галерей. Она, в конечном счете, превратилась в рядовую улицу”, - отметил АО.БРИГИНЕЦ.

Н.ОВЧИННИКОВ, в свою очередь, заявил, что в апреле произошел рейдерский захват прямо в рабочее время (как это произошло и с книжным магазином „Сяйво”), когда работала выставка.

„Зашла группа из 10 человек, с новым владельцем, с представителями ЖЭКа и новыми документами. Сказали, чтобы через 2 часа мы освободили помещение. Когда нас выселяли, взяли под охрану все культурные ценности. И уже через несколько дней их выбросили под подъезд дома, где я живу. Представьте себе, что могло бы произойти, если бы меня не было дома”, - рассказал директор галереи.

По его словам, в галерее находилось большое количество работ более 100 художников. Некоторые керамические работы и стекло на рамах отдельных картин разбились.

„Мы живем этой галереей. Для нас это смертельная ситуация. Теперь обращаемся к мэру Киева, Президенту Украины, всем правовым структурам сохранить галерею, и не отнимать культурное место столицы”, - отметил Н.ОВЧИННИКОВ.

„Власть всех уровней закрывает глаза на превращение Киева во второстепенный провинциальный город”, - констатирует А.БРИГИНЕЦ.

Как отмечается в сообщении пресс-службы депутата, активисты и защитники галереи готовят серию акций протеста, и надеются благодаря усилиям общественности вернуть помещение галереи по ул. Костельной, 6.