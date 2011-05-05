Задержанного в Беларуси украинского правозащитника освободили

Задержанного в Беларуси украинского правозащитника, члена Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимира ЧЕМЕРИСА вчера около 22.00 освободили без предъявления обвинения.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

По информации Посольства Украины в Республике Беларусь, В.ЧЕМЕРИС был задержан 4 мая около 20.00 возле офиса правозащитного центра „Вясна” в Минске белорусскими правоохранительными органами.

По информации, полученной Посольством Украины от компетентных органов Беларуси, в дежурную часть поступил звонок, что неизвестные люди заносят в помещение подозрительные предметы. Все, кто находился вблизи офиса и в помещении, были задержаны.