Задержанного в Беларуси украинского правозащитника освободили
10:21, 05 мая 2011Общество
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Без предъявления обвинения
Задержанного в Беларуси украинского правозащитника, члена Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимира ЧЕМЕРИСА вчера около 22.00 освободили без предъявления обвинения.
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.
По информации Посольства Украины в Республике Беларусь, В.ЧЕМЕРИС был задержан 4 мая около 20.00 возле офиса правозащитного центра „Вясна” в Минске белорусскими правоохранительными органами.
По информации, полученной Посольством Украины от компетентных органов Беларуси, в дежурную часть поступил звонок, что неизвестные люди заносят в помещение подозрительные предметы. Все, кто находился вблизи офиса и в помещении, были задержаны.
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