Янукович встретится с ветеранами войны в лечебном центре

Завтра в 10.00, с.Цыбли

В канун Дня Победы, 4 мая, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретится с ветеранами Великой Отечественной войны в лечебном центре в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Президента. Представители СМИ приглашаются в Украинский государственный медико-социальный центр (с. Цыбли Переяслав-Хмельницького района) завтра на 10.00.

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