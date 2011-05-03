Янукович встретится с ветеранами войны в лечебном центре
23:54, 03 мая 2011Общество
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Завтра в 10.00, с.Цыбли
В канун Дня Победы, 4 мая, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретится с ветеранами Великой Отечественной войны в лечебном центре в Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Представители СМИ приглашаются в Украинский государственный медико-социальный центр (с. Цыбли Переяслав-Хмельницького района) завтра на 10.00.
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