1 мая в Украине не зафиксировали ни одного ограбления

12:28, 03 мая 2011
Общество
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Милиция отчитывается за праздники

Первомайские праздники в Киеве прошли без существенных нарушений общественного порядка.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве.

"Существенных нарушений не было. 1 мая даже не зафиксировано ни одного ограбления (2 мая их были три). Люди просто нормально отдыхали и никому не мешали. Так бы всегда...", - отметили в милиции.

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