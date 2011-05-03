1 мая в Украине не зафиксировали ни одного ограбления

Первомайские праздники в Киеве прошли без существенных нарушений общественного порядка.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве.

"Существенных нарушений не было. 1 мая даже не зафиксировано ни одного ограбления (2 мая их были три). Люди просто нормально отдыхали и никому не мешали. Так бы всегда...", - отметили в милиции.