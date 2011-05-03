1 мая в Украине не зафиксировали ни одного ограбления
12:28, 03 мая 2011Общество
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Милиция отчитывается за праздники
Первомайские праздники в Киеве прошли без существенных нарушений общественного порядка.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве.
"Существенных нарушений не было. 1 мая даже не зафиксировано ни одного ограбления (2 мая их были три). Люди просто нормально отдыхали и никому не мешали. Так бы всегда...", - отметили в милиции.
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