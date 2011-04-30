Мужчина стрелял по бродячим собакам, а убил свою падчерицу
13:06, 30 апреля 2011Общество
2382
Трагедия на Днепропетровщине
В Днепропетровской области человек во дворе собственного домохозяйства, стреляя по бродячим собакам из охотничьего ружья, случайно убил свою падчерицу.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
Трагедия произошла в одном из поселков области. Мужчина задержан.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter