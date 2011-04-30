Мужчина стрелял по бродячим собакам, а убил свою падчерицу

13:06, 30 апреля 2011
Общество
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Трагедия на Днепропетровщине

В Днепропетровской области человек во дворе собственного домохозяйства, стреляя по бродячим собакам из охотничьего ружья, случайно убил свою падчерицу.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Трагедия произошла в одном из поселков области. Мужчина задержан.

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