Мужчина стрелял по бродячим собакам, а убил свою падчерицу

В Днепропетровской области человек во дворе собственного домохозяйства, стреляя по бродячим собакам из охотничьего ружья, случайно убил свою падчерицу.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Трагедия произошла в одном из поселков области. Мужчина задержан.