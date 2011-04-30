Бойко: мы будем делать все, чтобы отменить газовый контракт

Украина и Россия подпишут новое газовое соглашение до конца лета. Такое мнение озвучил министр топлива и энергетики Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер".

"Ми постоянно над этим работаем… Если одну сторону не устраивают договорные отношения, то, безусловно, этот контракт долго работать не будет. Мы будем делать все, чтобы его отменить", - отметил он.

"У нас настолько высок уровень взаимного сотрудничества и широко поле экономических отношений, что мы обречены на то, чтоб договориться", - уточнил министр.

"Я считаю, что подвижки обязательно будут, это непростой процесс, поскольку здесь большие интересы наших стран и очень высокая отвественность для экономик, но я убежден, что в течение этого лета мы компромисс найдем", - сказал Бойко.

"К моменту, когда у нас существенно растет цена на газ, а она у нас растет в четвертом квартале, мы найдем компромисс, который позволит нам смягчить эти последствия", - цитирует Украинская правда.

Министр подтвердил информацию о том, что газовый контракт можно расторгнуть в судебном порядке: "такой пункт в соглашении, разумеется, есть. Но подчеркнул, что "с учетом уровня нашего сотрудничества и пониманием взаимной ответственности - договоримся без судов".