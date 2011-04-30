При Кабинете министров образован Внешнеэкономический совет

Правительство на своем заседании 27 апреля образовало Внешнеэкономический совет при Кабинете министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Председателем совета назначен первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ, заместителями председателя совета – министр иностранных дел и первый заместитель министра экономического развития и торговли.

Внешнеэкономический совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образованным для содействия обеспечению координации мероприятий по международному экономическому сотрудничеству.

Как отмечается в сообщении, принятие документа даст возможность наладить структурный диалог между властью, бизнесом и гражданским обществом в соответствии с европейской практикой; выработать целостную и сбалансированную внешнеэкономическую политику, направленную на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Украины.

Кроме того, это позволит улучшить условия торговли на внешних рынках для отечественных производителей и увеличить объемы экспорта, повысить его географическую и товарную диверсифицированность, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью.