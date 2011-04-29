Янукович ветировал закон о продаже зерновых квот на аукционах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения государственной поддержки развития сельского хозяйства». Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, которое размещено на официальном сайте Президента Украины.

В.ЯНУКОВИЧ применил право вето к указанному закону Украины и предложил отклонить его в целом.

Законом предлагается установить порядок, по которому во время применения в Украине режима лицензирования экспорта (импорта) зерна и продуктов его переработки, распределение таких квот будет осуществляться путем продажи на аукционах.

Президент Украины считает, что такой подход не отвечает международным обязательствам Украины по многосторонним торговым соглашениям ВТО. В частности, в части обеспечения ограничения всех сборов и платежей любого характера (кроме отдельных пошлин и налогов), которые налагаются сторонами на импорт или экспорт или в связи с импортом или экспортом, суммой, которая приблизительно равняется стоимости предоставленных услуг и не должна представлять собой налогообложение импорта или экспорта в фискальных целях.

Президент Украины считает, что введение прозрачных и эффективных административных процедур государственного регулирования рынка зерна является условием для гарантирования продовольственной безопасности государства. Наращивание экспортного потенциала Украины в этой сфере и обеспечение ее функционирования на принципах сочетания свободной конкуренции и государственного регулирования с целью сбалансирования интересов субъектов хозяйствования и государства.

По его мнению, указанные процедуры должны применяться исключительно на равноправной основе и, в соответствии с международными обязательствами Украины относительно устранения нетарифных барьеров во внешней торговле. В частности, такой механизм предусмотрен в принятом в первом чтении проекте Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур» (регистр. №8321), внесенном правительством.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения государственной поддержки развития сельского хозяйства" (регистр. №8324). За принятие этого закона проголосовали 264 народных депутата из 313, зарегистрированных в сессионном зале.