В Харькове за избиение студента уволили четверых милиционеров

В Харькове уволены из органов внутренних дел четыре работника милиции, которые избили студента Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.

Об этом информирует официальный сайт МВД Украины.

Работники патрульно-постовой службы милиции уволены после проверки сообщений в СМИ об избиении студента. «По этому факту Харьковским городским управлением ГУМВД Украины в Харьковской области было проведено служебное расследование и установлены лица, причастные к указанному событию. Ими оказались четыре инспектора патрульной службы полка ПС Харьковского городского управления ГУМВД Украины Харьковской области», сообщает сайт МВД.

Отмечается, что в своих объяснениях эти милиционеры указывают, что «в ночь на 25 апреля во время несения службы по охране общественного порядка на маршрутах патрулирования вышеуказанного студента не останавливали и не задерживали. В то же время, при пересмотре видеозаписи из расположенной на банкомате видеокамеры установлено, что 25 апреля приблизительно в 2.00 один из работников патрульно-постовой службы использовал стипендиальную карточку, принадлежащую студенту».

За нарушение служебной дисциплины, которое выразилось в грубом игнорировании требований ст. 7 Дисциплинарного устава ОВС Украины, приказом начальника Харьковского городского управления ГУМВД Украины в Харьковской области указанные работники милиции уволены из органов внутренних дел. К строгой дисциплинарной ответственности также привлечены три командира уволенных работников милиции. Собранные материалы переданы в прокуратуру для принятия решения согласно действующему законодательству Украины, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в прокуратуру обратился студент Национального университета «Юридическая академия им. Ярослава Мудрого» Михаил ОПЕКАН с заявлением о причинении ему телесных повреждений работниками милиции. Согласно заявлению, в ночь на 25 апреля на территории жилого массива «Павлово Поле» работники патрульно-постовой службы применили к нему силу и заставили его признаться в хранении наркотических средств.

Из рассказа самого студента известно, что той ночью М.ОПЕКАН вместе с девушкой возвращался с Пасхальных праздничных мероприятий, которые происходили в центре Харькова. Около часа ночи, когда они проходили по улице 23 Августа возле одноименной станции метро, к ним подъехал автомобиль ВАЗ-2112 патрульно-постовой службы милиции. Из него вышли четверо милиционеров в форме и силой посадили Михаила в автомобиль. Пострадавший отмечает, что его пытали и требовали признаться в том, что он хранит и распространяет канабиоидные наркотики. Потом у парня отобрали стипендиальную карточку и требовали назвать пин-код, после чего вытолкали М.ОПЕКАНА из авто. В 6 часов утра пострадавший прибыл в больницу неотложной помощи, где врачи зафиксировали побои, в частности – сламанный нос.