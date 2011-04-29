Сотрудников колонии поймали на доставке наркотиков осужденному
12:00, 29 апреля 2011Общество
923
Возбуждено уголовное дело
В Симферополе при попытке пронести наркотики осужденному были задержаны работники исправительной колонии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, 27 апреля задержанные инспекторы были арестованы.
Прокуратурой Железнодорожного района Симферополя возбуждено уголовное дело в отношении работников исправительной колонии по ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 311 Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter