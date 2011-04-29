С приходом тепла становится больше пожаров (обзор сообщений)

В Ровенской области из-за сжигания мусора и сухой травы в апреле возникли 27 пожаров, ущерб от которых составляет свыше 216 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды управления МЧС в Ровенской области, только за одни сутки по этой причине в области возникали в среднем по 3-4 пожара, а иногда по 5 таких возгораний.

В управлении МЧС также напоминают, что сжигание мусора и сухой травы наносят вред здоровью человека и окружающей среде, ведь чрезмерное количество химических веществ, которые выделяются в воздухе вследствие пожаров, приводит к обострению хронических и сердечно-сосудистых болезней, повышению давления и плохому самочувствию.

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27 апреля возник пожар торфа и сухой травы на территории торфяного месторождения ОАО «Ивано-Франковскторф» в урочище «Под бором» вблизи села Верхний Струтень Рожнятовского района Ивано-Франковской области.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды управления МЧС в Ивано-Франковской области. По предоставленной информации, площадь пожара составляет 1,2 га. К тушению привлечены 75 человек личного состава спасателей, больше десятка единиц пожарной техники. В соответствии с приказом начальника Управления МЧС в Ивано-Франковской области Владимира ЧЕРНЕЦКОГО, на месте события развернут Ивано-Франковский сводный отряд, обеспечена работа передвижного пункта управления и пункта жизнеобеспечения.

27 апреля было проведено выездное внеочередное заседание Рожнятовской районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Сейчас спасатели продолжают работы на ликвидации пожара. Ситуацию контролирует облуправление МЧС.

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В лесах Черкасской области объявлен чрезвычайно высокий класс (5 класс) пожарной опасности в связи с продолжительным отсутствием значительных дождей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, по данным Черкасского областного центра из гидрометеорологии, теплая погода, которая установилась в последние дни, на полмесяца опережает климатическую норму. Среднесуточная температура составляет по области 15-18°, что на 5-8° выше нормы. По прогнозам синоптиков, в дальнейшем сохранится тепла и сухая погода. Значительных дождей не ожидается и в начале мая, хотя возможны небольшие кратковременные осадки.

Поэтому, продолжительное отсутствие значительных дождей обусловливает высокий класс пожарной опасности в экосистемах Черкасской области. Поэтому лесники призывают всех жителей области ограничить пребывание в лесных массивах и быть очень осторожными с огнем, чтобы не допустить возникновение пожаров.

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На берегу Киевского водохранилища в селе Косачевка Козелецкого района Черниговской области горят 70 га камыша, существует угроза распространения огня на лесной массив.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, доступ пожарных машин к месту пожара невозможен, поэтому руководство МЧС приняло решение о привлечении авиационных подразделений министерства.

На месте пожара работает вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Со стороны водохранилища подошел пожарный катер МЧС "Відважний".

Также МЧС предупреждает, что 29 апреля в Украине будет преобладать высокая (4-го класса) пожарная опасность, в Киевской, Закарпатской областях, а 30 апреля - 1 мая в большинстве северных, центральных, западных областей и в Николаевской области - чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.