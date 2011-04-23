С самолета видно, как Луганщина изуродована "копанками"
Бойко: доложим президенту
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО поставил задачу в течении 2-3 месяцев разработать программу по решению проблемы так называемых «копанок» в Луганской области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании по проблемным вопросам угольной промышленности Луганской области.
Министр сообщил, что сегодня, непосредственно перед совещанием, вместе с председателем облгосадминистрации Владимиром ПРИСТЮКОМ совершил облет части территории области. «Мы воочию смогли убедиться, как изуродована территория области вследствие варварской добычи угля», – отметил Ю.БОЙКО.
Он подчеркнул, что сегодня крайне необходимо решать проблему незаконной разработки недр и остановить варварское истребление земли.
По мнению министра, очень важно решить задачу законодательного и технического обеспечения малых шахт, которые будут легально заниматься добычей полезных ископаемых. К данному вопросу, по словам Ю.БОЙКО, должны быть привлечены специалисты из смежных областей и руководители угольных предприятий.
«К тем, кто занимается варварством, у нас будет принципиальная позиция. Мы о ней доложим Президенту Украины», – заявил министр.
Он также сказал, что вопросом легализации разработок недр Министерство будет заниматься совместно с областной властью.