В Донецке родители и ученики закрывающихся школ выйдут на улицу

Завтра в Донецке пройдет акция протеста родителей и учеников закрывающихся школ.

Об этом УНИАН сообщила заместитель председателя Донецкой областной организации Всеукраинского общества «Просвіта» имени Тараса Шевченко Мария ОЛЕЙНИК и представители родительских комитетов донецких школ.

Согласно сообщению, 15 апреля с 08.30 до 09.30 на площади перед входом в Донецкий городской совет, где будет проходить сессия горсовета, состоится акция протеста родителей учеников, их детей и всех неравнодушных с целью снятия с рассмотрения вопросов «оптимизации» школ Донецка, а именно, ликвидации общеобразовательных школ № 111 с украинским языком обучения и СОШ № 121 с русским языком обучения. Также участники акции протеста будут выступать против изменения статуса школы №2, которая сегодня является учебным заведением с углубленным изучением английского языка.

Все эти вопросы включены в повестку дня 5-й сессии VI созыва Донецкого городского совета.

Представители родительского комитета школы №111 также сообщили, что сегодня направили очередное письмо Донецкому городскому голове Александру ЛУКЬЯНЧЕНКО и председателю постоянной комиссии по вопросам образования, науки, делам культуры и религии Донецкого горсовета, главе Донецкой областной организации профсоюза работников образования и науки Асе ГОРШКОВОЙ с просьбой снять с рассмотрения сессии вопрос о закрытии школы.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля состоялось первое чтение повестки дня пленарного заседания Донецкого городского совета 5-й сессии VI созыва, на котором депутаты рассмотрели вопрос «О ликвидации Донецких общеобразовательных школ I-III ступеней №111, №121 и №154». После рассмотрения вопроса депутаты приняли единогласное решение вынести вопрос о ликвидации этих общеобразовательных школ на сессию городского совета, которая состоится 15 апреля.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».