Половина киевлян являются адептами УПЦ КП - опрос

Половина киевлян (49,8%) являются адептами Украинской православной церкви Киевского патриархата.

При этом, согласно данным социологического опроса, проведенного в Киеве “Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики, последователями Украинской православной церкви Московского патриархата назвали себя 16% киевлян, Украинской автокефальной православной церкви – 5,1%, Украинской греко-католической церкви – 1,1%, протестантизма – 0,8%, ислама – 0,4%, Римско-католической церкви – 0,4%, иудаизма – 0,1%, другой религии – 2,1%.

Не исповедуют никакой религии 24,1% респондентов.

Репрезентативный выборочный опрос взрослого населения Киева был проведен 19-25 марта. Всего по месту жительства опрошено 800 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ±3,5%.