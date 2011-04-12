За отравление детей уволены работники молочной кухни в Донецке

В Донецке из-за массового отравления детей, получавших питание с детской молочной кухни центральной городской клинической больницы №1, уволены с работы 4 сотрудника молочной кухни во главе с заведующей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции главный государственный санитарный врач Донецкой области Виктор ДЕНИСЕНКО.

Он напомнил, что с 4 по 8 апреля среди детей, получавших питание с данной детской молочной кухни, было зарегистрировано 60 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, в том числе 21 заболевший был выявлен активно при патронаже. Все дети были госпитализированы в инфекционные отделения горбольниц №1 и №21, обследованы, получили лечение. По словам В.ДЕНИСЕНКО, на сегодняшний день 52 ребенка уже выписаны, в стационаре остаются 8 детей, «все в удовлетворительном состоянии, готовятся к выписке».

Главврач отметил, что мероприятия по локализации заболеваемости были начаты сразу же после поступления информации о первых случаях заболевания 4 апреля, были созданы комиссия по расследованию чрезвычайной ситуации, оперативный штаб областного и городского уровня.

Также был организован патронаж всех детей, получавших питание с этой детской молочной кухни (456 чел.), проведено санитарное обследование детской молочной кухни, медицинский осмотр и обследование всего персонала (12 человек), была приостановлена работала этой кухни.

По результатам лабораторного обследования заболевших у 32 детей был выделен ротавирус, у 8 – стафилококк, в том числе у 5 – микст-инфекция (ротавирус+стафилококк). Такие же возбудители были выделены от работников детской молочной кухни, в смывах с оборудования, рук персонала, а также из проб творога, приготовленного на ДМК, который употребляли заболевшие дети.

В.ДЕНИСЕНКО объяснил, что, «по данным санитарного обследования, загрязнению творога на детской молочной кухне способствовали: нарушение технологии фасовки и упаковки, недостаточная обеспеченность одноразовыми перчатками сотрудников, занятых фасовкой, а также привлечение к производству творога сотрудников кухни, на которых данная работа не возложена (сестры-хозяйки, младшей медсестры)». Кроме того, на данной детской молочной кухне было отмечено «отсутствие должного самоконтроля за состоянием здоровья работников кухни, достаточных гигиенических знаний», добавил санврач.

Он сообщил, что к виновным в возникновении заболеваемости приняты соответствующие меры наказания: вынесены выговоры главному врачу ЦКМЛ № 1 г. Донецка и его заместителю, главному врачу и специалистам Ворошиловской районной СЭС г. Донецка. «Заведующая детской молочной кухни оштрафована и уволена с занимаемой должности, уволены также сотрудники этой ДМК: диетсестра, лаборант, младшая медицинская сестра», - сказал В.ДЕНИСЕНКО.

Он также напомнил, что «по факту группового заболевания на основании статьи 137 (часть 1) Уголовного кодекса Украины за невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения Донецкой областной СЭС переданы материалы в областную прокуратуру».

«Очаг локализован», - подчеркнул санврач и призвал родителей заболевших детей обращаться в суды с исками против работников молочной кухни с правомочными требованиями компенсации своих моральных и материальных затрат.