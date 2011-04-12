Азаров готов отправить в Россию 1 млн. тонн кукурузы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подтверждает готовность Украины поставить заказанные Россией объемы кукурузы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ в рамках его визита в Киев.

«Хотел бы подтвердить нашу готовность выполнить заказ российской стороны на закупки в Украине одного миллиона тонн кукурузы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что просил бы ускорить рассмотрение Россией предложения Украины об установлении квоты в 2011 году на беспошлинную поставку 100 тыс. тонн украинского сахара.