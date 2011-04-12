Азаров готов отправить в Россию 1 млн. тонн кукурузы
19:28, 12 апреля 2011Общество
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Но как быть с сахаром?
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подтверждает готовность Украины поставить заказанные Россией объемы кукурузы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ в рамках его визита в Киев.
«Хотел бы подтвердить нашу готовность выполнить заказ российской стороны на закупки в Украине одного миллиона тонн кукурузы», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он отметил, что просил бы ускорить рассмотрение Россией предложения Украины об установлении квоты в 2011 году на беспошлинную поставку 100 тыс. тонн украинского сахара.
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