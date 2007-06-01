В ВР объявлен перерыв ”на некоторое время”
20:20, 01 июня 2007Общество
577 0
Пока Ющенко подпишет закон о выборах
В Верховной Раде Украины объявлен перерыв.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель на заседании первый заместитель председателя ВР Украины Адам МАРТЫНЮК, отметив, что перерыв объявляется «на какое-то время».
По его словам, ВР ожидает, что Президент подпишет закон Украины о внесении изменений в закон Украины «О выборах народных депутатов Украины».
Он отметил, что после подписания закона ВР примет изменения в бюджет и примет постановление относительно состава ЦИК.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter