В ВР объявлен перерыв ”на некоторое время”

20:20, 01 июня 2007
Общество
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Пока Ющенко подпишет закон о выборах

В Верховной Раде Украины объявлен перерыв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель на заседании первый заместитель председателя ВР Украины Адам МАРТЫНЮК, отметив, что перерыв объявляется «на какое-то время».

По его словам, ВР ожидает, что Президент подпишет закон Украины о внесении изменений в закон Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Он отметил, что после подписания закона ВР примет изменения в бюджет и примет постановление относительно состава ЦИК.

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