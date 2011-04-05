Путин в Киеве обсудит вопросы энергетики, экономики и космоса

Премьер-министр РФ Владимир Путин 12 апреля посетит Киев, где обсудит со своим украинским коллегой Николаем Азаровым вопросы развития энергетики, экономики и авиации, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"В Киеве запланированы переговоры с руководством украинского государства по наиболее актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в таких важных областях, как энергетика, торгово-экономические связи, транспорт, реализация совместных программ в области авиационной промышленности", - отмечается в пресс-релизе правительства.

Главы правительств двух стран как сопредседатели комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгоскомиссии обсудят и ход реализации ранее достигнутых договоренностей, а также подготовку очередного заседания комитета.

"С учетом отмечаемой 12 апреля 2011 года знаменательной даты - 50-летия полета Ю.А.Гагарина в космос - в Киеве будут обсуждены перспективы взаимодействия России и Украины в космической сфере", - отмечается в сообщении.