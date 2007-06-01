В Бердянске на литейном заводе произошел выброс расплавленной стали

В г. Бердянск (Запорожская обл.) в литейном цехе ОАО "Южный литейный завод" произошел выброс расплавленной стали.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, вчера в 17.48 в литейном цехе во время плавки металла из индукционного тигеля произошел выброс расплавленного металла на площади 12 квадратных метров. В результате выброса плавильщик (1970 г.р.) получил многочисленные термические ожоги спины, конечностей и головы.

Пострадавший в крайне тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Бердянской горбольлницы.

По факту чрезвычайного происшествия проводится расследование, отметили в МЧС.