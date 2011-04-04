БЮТ: правительство намерено списать частным компаниям долги за газ

Правительство подготовило законопроекты, которыми предлагается списать долги частных компаний за потребленный газ и электроэнергию перед «Нафтогаз Украины» и Госбюджетом.

Об этом, как сообщает сайт «БЮТ-Батькивщины», заявил народный депутат Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

Он отметил, что соответствующие законопроекты внес народный депутат из Партии регионов Александр ПЕКЛУШЕНКО.

«Согласно законопроекту №8284 предлагается списать 35 млрд. грн. перед государственной компанией «Нафтогаз Украины», а законопроектом №8285 - 26 млрд. грн. долга перед государственным бюджетом Украины», - сообщил А.ПАВЛОВСКИЙ.

По его словам, такое предложение Партии регионов выглядит особенно цинично.

«С 1 апреля большинство граждан Украины будут платить на 15% больше за электроэнергию, в то время как компаниям известных олигархов спишут миллиарды средств», - отметил А.ПАВЛОВСКИЙ.

По его мнению, таким образом власть демонстрирует обычное вымогательство в отношении обычных украинцев.

«По инициативе нынешней власти отклонен мораторий на взимание пени за несвоевременную уплату услуг ЖКХ, включая изъятие квартиры должника, если сумма долга будет большой. И пока люди должны какие-то копейки, то олигархам Партии регионов Президент ЯНУКОВИЧ списывает целые миллиарды», - возмутился А.ПАВЛОВСКИЙ.

Он также выразил убеждение, что с таким избирательным подходом в Украине всегда будет дефицит в госбюджете и Пенсионном фонде.