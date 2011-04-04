Доллар и евро на межбанке растут

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,9720/7,9770 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,цены на российскую валюту поднялись до 0,2812/0,2813, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,3425/11,3515.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4224/1,4226 (пятница — 1,4158/1,4160).

В пятницу, 1 апреля, Нацбанк на рынок не выходил.