Менеджер банка крала деньги с платежных карточек клиентов

В Днепропетровской области сотрудники управления СБУ в области разоблачили менеджера по обслуживанию физических лиц одного из банков, которая с платежных карт клиентов похитила 70 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

На протяжении 2009-2010 гг. злоумышленница, имея доступ к автоматизированной банковской системе, неоднократно осуществляла перевыпуск банковских карт клиентов, присваивая их. В дальнейшем сотрудница банка снимала наличность через банкоматы и использовала ее по собственному усмотрению.

Управлением СБУ в Днепропетровской области в отношении сотрудницы банка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 362 УК Украины - несанкционированные действия с компьютерной информацией путем мошенничества, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней. Злоумышленнице угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.