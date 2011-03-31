Евросоюз может усилить контроль над импортом продовольствия из Японии

Европейский Союз может усилить контроль за импортом продовольствия из Японии, добавив также контроль на наличие плутония.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Фредерик ВЕНСАН.

«Европейский Союз рассмотрит этот вопрос на экспертном уровне», - сказал он.

«Мы примем во внимание заражение плутонием», - добавил представитель Еврокомиссии.

На прошлой неделе Евросоюз уже начал контролировать импортируемое из Японии продовольствие на содержание йода-131, цезия-134 и цезия-137.

Однако обнаруженное на этой неделе загрязнение почвы плутонием вызвало новые опасения. «Ситуация серьезная, но наблюдение продолжается, и, при необходимости более сильного контроля, ЕС сделает это», - подчеркнул Ф.ВЕНСАН.

Как сообщалось, ЕС ввел контроль импортируемого японского продовольствия на минувшей неделе.

Согласно введенным правилам, все импортируемое продовольствие должно сопровождаться справками японских властей о том, что продукты не заражены йодом-131, цезием-134 и цезием-137. При этом европейские лаборатории могут выборочно осуществлять проверки.

В 2010 году общий импорт продовольствия из Японии в страны-члены ЕС составил более 200 млн. евро.