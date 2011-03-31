Евросоюз может усилить контроль над импортом продовольствия из Японии
Добавится контроль на наличие плутония
Европейский Союз может усилить контроль за импортом продовольствия из Японии, добавив также контроль на наличие плутония.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Фредерик ВЕНСАН.
«Европейский Союз рассмотрит этот вопрос на экспертном уровне», - сказал он.
«Мы примем во внимание заражение плутонием», - добавил представитель Еврокомиссии.
На прошлой неделе Евросоюз уже начал контролировать импортируемое из Японии продовольствие на содержание йода-131, цезия-134 и цезия-137.
Однако обнаруженное на этой неделе загрязнение почвы плутонием вызвало новые опасения. «Ситуация серьезная, но наблюдение продолжается, и, при необходимости более сильного контроля, ЕС сделает это», - подчеркнул Ф.ВЕНСАН.
Как сообщалось, ЕС ввел контроль импортируемого японского продовольствия на минувшей неделе.
Согласно введенным правилам, все импортируемое продовольствие должно сопровождаться справками японских властей о том, что продукты не заражены йодом-131, цезием-134 и цезием-137. При этом европейские лаборатории могут выборочно осуществлять проверки.
В 2010 году общий импорт продовольствия из Японии в страны-члены ЕС составил более 200 млн. евро.